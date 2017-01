17:47 - Giornata negativa per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati europei. A Piazza Affari il Ftse Mib cala dello 0,64% a 21.656,65 punti mentre l'indice All Share lascia sul terreno lo 0,63% a 23.037,09 punti. Male Banco Popolare, che perde il 3,02%, e Campari, che cede l'1,83% dopo il declassamento da parte di Goldman. In controtendenza Enel Green Power (+0,87%) e Buzzi Unicem (+0,39%).