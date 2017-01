17:52 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, tra le peggiori piazze d'Europa. Il Ftse Mib cede lo 0,35% a 21.511,35 punti mentre l'indice All Share perde lo 0,28% a 22.867,97 punti. Giornata negativa per Monte dei Paschi di Siena, che lascia sul terreno il 2,56%. In controtendenza Yoox, che cresce del 2,61%, e Campari, che guadagna il'1,54%.