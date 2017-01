19:34 - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,42% a 21.403 punti, mentre il Ftse All Share ha segnato un calo dello 0,30% a 22.741 punti. Maglia nera a Finmeccanica, che ha ceduto il 2,15%, dopo un report negativo di Bank of America-Merrill Lynch. Fra i titoli migliori Mediaset, che ha registrato un +2,49%.