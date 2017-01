17:53 - Piazza Affari riesce a contenere le perdite, che in mattinata l'avevano vista lasciare sul campo un 3%, ma chiude in territorio negativo. Il Ftse Mib cede l'1,60% a 20.318 punti, mentre il Ftse All Share segna una perdita dell'1,51% a 21.630 punti. A pesare sulla fiducia degli investitori la ripresa dello spread Btp-Bund, che ha superato in giornata la soglia dei 180 punti, e lo stacco delle cedole di 22 società.