17:51 - Chiusura con il segno meno per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,34% a 21.184,60 mentre l'indice All Share perde lo 0,43% a 22.543,48 punti. Ubi Banca lascia sul terreno l'1,8% nel giorno delle perquisizioni per l'inchiesta che coinvolge l'istituto. Tra i bancari male anche Banco Popolare (-3,31%). Dopo le perdite dei giorni scorsi risalgono Fiat (+2,07%) e Telecom Italia (+2,79%).