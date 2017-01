17:49 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, maglia nera in Europa. A Piazza Affari il Ftse Mib perde l'1,11% a 21.255,99 punti. Stesso calo per l'indice All Share che si attesta a 22.641,50 punti. Crolla Telecom Italia (-5,19%) dopo la trimestrale sotto le attese e prosegue la discesa di Fiat (-2,88%). In controtendenza Prysmian, che guadagna il 3%.