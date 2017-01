18:00 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, tra le peggiori in Europa. A Piazza Affari il Ftse Mib perde lo 0,65% a 21.639,96 punti. Identico calo per l'indice All Share, che si attesta a 23.075,15 punti. Bene il titolo Monte dei Paschi di Siena, che guadagna il 3,17%. Giù Mediobanca (-2,28%) e Banco Popolare (-2,84%).