18:05 - Giornata negativa per la Borsa di Milano, tra le peggiori in Europa. A Piazza Affari il Ftse Mib perde l'1,18% a 21.675,75 punti e l'indice All Share cala dell'1,11% a 23.117,72 punti. Contrastati i titoli bancari: Monte dei Paschi di Siena cresce del 3,13% mentre Banco Popolare lascia sul terreno il 4,82%.