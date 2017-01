18:08 - Giornata negativa per la Borsa di Milano, che chiude con gli indici in rosso, in linea con gli altri mercati europei a eccezione di Londra. Il Ftse Mib cede l'1,33%, a 21.429,09 punti, mentre l'indice All Share perde l'1,27%, a 22.866,49 punti. Tensione sui titoli bancari: crolla Monte dei Paschi di Siena, che lascia sul terreno il 4,29%. Male anche Ubi (-4,10%) e Banco Popolare (-4,02%).