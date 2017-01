17:57 - Chiusura in negativo per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati europei. A Piazza Affari il Ftse Mib ha perso lo 0,84% a 21.998 punti mentre l'indice All Share ha ceduto lo 0,77% a 23.457 punti. Tra i titoli in positivo spiccano Telecom (+1,71%) e Banca Popolare di Milano (+1,47%). Male invece Monte dei Paschi di Siena (-2,26%) e Yoox (-3,20%).