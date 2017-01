18:04 - Chiusura in calo per la Borsa di Milano, in linea con gli altri mercati del Vecchio continente. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,25% a 20.781,46 punti mentre l'indice All Share perde lo 0,31% a 22.153,50 punti. Sugli scudi il titolo Erg, che segna un +7,87%. In controtendenza anche i bancari con Bpm in rialzo del 5,28% e Ubi del 4,77%.