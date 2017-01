18:11 - Seduta marginalmente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,02% a 20.473 punti. Deboli anche le altre Piazze europee, con Londra, più pesante, che lascia sul campo a fine giornata lo 0,5%. In controtendenza Madrid, che guadagna lo 0,48%.