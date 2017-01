18:11 - Piazza Affari ha chiuso la seduta in calo. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,85% a quota 19.875 punti, riportandosi sotto la soglia dei 20.000 punti infranta per la prima volta mercoledì dal luglio del 2011. Sul fronte dei titoli di Stato va segnalato che lo spread tra il Btp e il Bund tedesco ha chiuso in rialzo a 206 punti dai 203 punti di mercoledì, col tasso sul decennale del Tesoro al 3,83%.