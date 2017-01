09:35 - Apertura in negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib perde lo 0,21% attestandosi a quota 21.885 punti. Per quanto riguarda gli altri maggiori listini europei, aperture di diverso segno: come Milano sono negative Parigi (-0,09%) e Madrid (-0,20%), avvio in parità per Francoforte (+0,02%), mentre Londra guadagna lo 0,08%.