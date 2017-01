09:34 - Avvio di seduta stabile per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,05% a 20.487 punti. In luce UnipolSai (+2,2%), seguita da Bpm (+1,2%), Banco Popolare (+0,87%) e Fiat (+0,86%). Giù Autogrill (-0,44%) e Wdf (-0,28%). Apre in parità anche la Borsa di Parigi , mentre Londra a inizio contrattazioni segna un lieve calo (-0,06%) e Francoforte si attesta in territorio positivo (+0,2%).