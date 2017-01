09:18 - Apertura stabile per Piazza Affari, dove il Ftse Mib segna un calo dello 0,01% a 19.417 punti, sostenuto da Saipem (+1,55%) e Cnh (+0,9%), mentre frena Wdf (-3,15%). Contrastate le altre principali Piazze europee: Francoforte in rialzo dello 0,13%, Parigi in ribasso dello 0,13%, Londra in calo dello 0,07%.