09:21 - Apertura invariata alla Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato la seduta a 19.876 punti, come aveva chiuso giovedì. Un avvio in linea con le altre principali Piazze europee: Francoforte è invariata, mentre Londra è poco mossa con un +0,04%. Lievemente positiva invece Parigi, in crescita dello 0,10%.