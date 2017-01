09:18 - Apertura debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,14% a 20.644 punti. Vendite su Prysmian (-1,48%) e Campari (-1,21%). Apertura negativa anche per le altre principali Borse europee: Parigi -0,28%, Francoforte -0,37% e Londra -0,52%.