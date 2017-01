09:15 - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,44% a 20.671 punti. In calo Wdf (-0,99%) e Buzzi (-0,91%), invariata Telecom a 0,86 euro, mentre sale Bpm (+0,81%). Apertura negativa anche per le altre Borse europee con Francoforte che segna un calo dello 0,26% e Londra a -0,09%.