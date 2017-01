09:22 - Piazza Affari apre in deciso calo, con il Ftse Mib che perde lo 0,50% a 203780 punti. In fondo al listino StMicroelectronics che lascia il 2% nonostante il ritorno all'utile nel secondo trimestre. Giù anche Exor (-0,88%). In ribasso anche le altre principali Piazze europee: Francoforte -0,07%, Parigi -0,21%, Londra -0,26%.