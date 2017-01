09:12 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,39% a 20.459 punti. Bene Ubi Banca (+0,96%), Unicredit (+0,84%) e Tod's (+0,69%), giù invece Telecom (-2%) dopo l'offerta di Telefonica a Vivendi per Gvt con la cessione del pacchetto in Telecom. Seduta debole per le Borse di Asia e Pacifico: Tokyo ha ceduto in chiusura l'1%, Taiwan il 2,02% e Seul lo 0,68%.