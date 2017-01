09:10 - Apertura in rialzo per Piazza Affari: l'indice Ftse MIb ha avviato le contrattazione in progresso dello 0,7%. In testa al listino Unicredit (+1,19%) e World Duty Free (+1,28%). Positive le altre principali Piazze europee: Londra +0,25%, Francoforte +0,13%, Parigi +0,48%.