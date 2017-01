09:13 - Apertura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,42% a 21.027 punti. In luce Yoox (+1,3%), Enel Green Power (+1,08%) e Mps (+0,59%). In rialzo anche le altre principali Borse europee: Londra +0,18%, Francoforte +0,09% e Parigi 0,11%.