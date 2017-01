09:20 - La Borsa di Milano apre la seduta in cauto rialzo: il Ftse Mib guadagna lo 0,11% a 22.317 punti. Contrastati i titoli bancari, con Bpm che cede l'1,3% e Intesa Sanpaolo che al contrario sale dell'1,3%. Mps non riesce a entrare agli scambi e resta in preapertura con un rialzo teorico del 20%. Stabili o in lieve rialzo anche le altre principali Piazze europee: Parigi +0,03%, Londra +0,07%, Francoforte +0,09%.