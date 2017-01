09:21 - Avvio di seduta in forte rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib guadagna il 2,2% a 21.200 punti spinto dai bancari Ubi (+7,15%), Bpm (5,66%) e Unicredit (+3,49%). Apertura in calo per lo spread tra il Btp e il Bund a 166 punti con un rendimento al 3,072%.