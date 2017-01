09:32 - Avvio con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,21%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,23%. Apertura in lieve rialzo per lo spread tra Btp e Bund che, dopo i primissimi scambi, segna quota 178 punti contro i 177 della chiusura di ieri. Il rendimento è pari al 3,2%.