09:29 - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,39% a 21.729 punti. Subito in evidenza Fiat che sale del 2,1% a 8,75 euro in vista della presentazione del piano industriale per i prossimi 5 anni. Sul fronte opposto invece Mps (-0,81%). Snam, dopo i dati del trimestre superiori alle attese, guadagna lo 0,51%. Positiva anche la Borsa di Francoforte +0,43% e di Parigi +0,29%, stabile Londra (+0,03%).