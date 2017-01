09:15 - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,20% a 21.824 punti. In luce Bpm (+2,17%) dopo la fissazione del prezzo dell'aumento di capitale da 500 milioni di euro. Bene anche lo spread Btp-Bund, che apre in calo. Il differenziale scende sotto i 160 punti a quota 159. Il tasso dei titoli decennali italiani segna un nuovo minimo, attestandosi al 3,058%.