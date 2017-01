Piazza Affari apre in rialzo

09:16 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,17%, tornando sopra la soglia psicologica dei 20.000 punti, sotto la quale si era portata lunedì. In luce Banco Popolare (+4%), Bpm (+2,5%) e Unicredit (+2,13%). Positive anche le altre Borse europee che dopo la tensione risentita dai mercati per la crisi in Ucraina, sembrano riprendere fiato: Parigi apre a +1,13%, Londra a +0,90% e Francoforte a +1,01%.