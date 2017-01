09:18 - Avvio positivo per Piazza Affari. Il Ftse Mib avanza dello 0,37% a 20.184 punti. Cauto ottimismo degli investitori sulla scia dei dati sul Pil tedesco (+0,4%) e francese (+0,3%) e in attesa di quelli su Italia ed Eurozona, attesi per metà mattina. Stabili o in leggero aumento le altre principali Borse del Vecchio Continente: Parigi +0,16%, Francoforte +0,19% e Londra stabile.