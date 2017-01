09:17 - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse segna un +0,63% a 19.183 punti. In evidenza Yoox (+1,88%), a seguire Exor (+1,20%) e Unicredit (+1,01%). Telecom, nel giorno del Cda, registra un +0,36%. In calo Salini-Impregilo (-1,17%) dopo la rottura delle trattative sugli extra costi per i lavori del Canale di Panama. Bene anche le altre Borse europee: Londra +0,54%, Parigi +0,42% e Franconforte +0,56%.