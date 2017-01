09:25 - Avvio in leggero rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,13% a 21.723 punti. Esordio negativo per Cerved,dopo i primi scambi il titolo della società attiva nel campo delle informazioni finanziarie cede il 4,9% a 4,86 euro. Le azioni erano state vendute, in sede di collocamento, a 5,1 euro. Pressioni negative ancora su Mps che non riesce a fare prezzo.