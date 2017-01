09:23 - Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib della settimana segna un rialzo dello 0,29%, attestandosi a quota 20.510 punti. Tra gli altri principali listini europei apertura in positivo per Francoforte, che sale dello 0,28%, invariata Londra e poco mossa Parigi (+0,05%).