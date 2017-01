09:24 - Avvio in rialzo per la seduta alla Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,82% attestandosi a quota 22.212 punti. Un'apertura in linea con quella degli altri principali listini europei: parte in positivo Londra con un +59%, bene anche Parigi che sale dello 0,78%. Maglia rosa per Francoforte, con un guadagno dello 0,89%.