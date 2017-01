09:25 - Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza dello 0,15% attestandosi a quota 21.725 punti. Tra le altre principali Piazze europee aprono in situazione di parità Parigi e Francoforte, mentre Londra segna un leggero rialzo (+0,11%). Meglio di tutti fa Madrid con un guadagno dello 0,46%.