09:15 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,41% a 20.544 punti. In luce i bancari Ubi (+2%), Bpm (+1,78%), Intesa (+1,19%) e Mediaset (+1,21%). Giù Fiat (-0,33%), la Lazio (-1,84%) e Cir (-1,47%).