09:14 - Apertura con il segno più a Piazza Affari. Il primo Ftse Mib Segna +0,74%. Fiat fa il botto, dopo l'accordo con il fondo Veba per salire al 100% di Chrysler. In avvio di contrattazioni il titolo del Lingotto non riesce a fare prezzo mentre segna un rialzo teorico del 14%.