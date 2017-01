09:24 - Avvio nettamente negativo per la Borsa di Milano: a Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,22%, mentre il Ftse It All-Share un calo dell'1,08%. Un'apertura, dopo il crollo di Tokyo, in linea con quella delle altre principali Piazze europee: Francoforte perde l'1,4%, mentre Londra segna un ribasso dello 0,74%. Negativa anche Parigi, che cede l'1%.