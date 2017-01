09:30 - Avvio di seduta negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,41% a 20.749 punti in apertura per poi risalire subito dopo a -0,1%. Tra gli altri principali listini europei Londra è quasi invariata (-0,09%) mentre Francoforte apre in territorio negativo (-0,37%) così come Parigi (-0,29%).