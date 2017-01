09:43 - Piazza Affari apre in calo la seduta. Il Ftse Mib cede l'1,19% a 18.905 punti. Solo Bper, vietate le vendite allo scoperto, rimbalza e sale del 3,46% e Buzzi tiene a +0,09 per cento. Tutto il resto del listino è in rosso con Mps che non riesce a fare prezzo e segna un calo teorico del 9 per cento. Male anche Tod's sotto pressione dopo i conti trimestrali con un -7%.