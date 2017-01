09:15 - Avvio marginalmente negativo per Piazza Affari: il Ftse Mib segna una limatura dello 0,04%, mentre il Ftse All Share un calo dello 0,06%. Poco mosse anche le altre principali Borse europee: Londra +0,04%, sulla parità Francoforte. In ribasso invece Parigi che apre a -0,16%.