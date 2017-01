09:22 - Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,13%, mentre il Ftse All Share un aumento dello 0,09%. Sulla stessa lunghezza d'onda le altre principali Borse europee, prudenti in attesa della riunione del direttivo Bce in programma per oggi a Franconforte. Londra apre in parità, così come Francoforte (+0,03%) e Parigi (+0,07%).