09:19 - Apertura leggermente positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,06% attestandosi a 20.851 punti. Male Telecom (-3,4%) dopo la diffusione dei conti 2013. Sul fronte delle altre Piazze europee, avvio invariato per Parigi mentre Francoforte ha fatto segnare un lieve calo (-0,13%).