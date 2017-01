09:20 - Apertura in lieve crescita per Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,09% a 19.911 punti con rialzi per Finmeccanica (+1,11%) e Tenaris (+0,83%), mentre cedono Telecom (-0,59%), Ubi Banca (-0,59%) e Prysmian (-0,38%). Fiat tiene (+0,14%) nonostante il downrating di Moody's da Ba3 a B1. Positive anche le altre principali Piazze europee: Parigi +0,29% e Francoforte +0,28%.