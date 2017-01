09:23 - Avvio marginalmente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib della giornata segna una perdita dello 0,15%, mentre il Ftse It All-Share un calo dello 0,16%. Quella milanese è un'apertura in linea con quella degli altri principali listini europei: Londra perde lo 0,11%, Parigi cala dello 0,25% mentre Francoforte apre quasi invariata (-0,06%).