09:14 - La Borsa di Milano apre in lieve calo. A Piazza Affari, il Ftse Mib cede lo 0,01% 22.469 punti. Avvio di giornata stabile per lo spread tra Btp e Bund, che in apertura segna 134 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,71%.