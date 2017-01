09:27 - Apertura di settimana in negativo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib cede lo 0,11% attestandosi a quota 21.771 punti. Tra gli altri principali listini europeei, avvio piatto per Londra (-0,09%), Parigi (-0,06%) e Madrid (-0,02%), mentre Francoforte è invariata rispetto alla chiusura di venerdì.