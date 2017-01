09:34 - Dopo i forti rialzi di lunedì, in scia ai risultati delle elezioni europee, la Borsa di Milano apre in calo. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede in avvio lo 0,38% attestandosi a 21.409 punti. Aperture di segno diverso tra gli altri principali listini europei: bene Londra, che guadagna lo 0,40%, avvio stabile per Francoforte mentre Parigi parte in calo (-0,10%).