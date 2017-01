09:39 - Piazza Affari apre in negativo. L'indice Ftse Mib in avvio segna un calo dello 0,11% a 21.124 punti. Corre Fiat dopo l'annuncio che il 13 ottobre l'a.d. del gruppo, Sergio Marchionne, subentrerà a Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza di Ferrari. In flessione anche le altre principali Borse europee: Londra -0,10%, Francoforte -0,39% e Parigi -0,22%.