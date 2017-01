09:12 - La Borsa di Milano apre in negativo. L'indice Ftse Mib cede in avvio lo 0,12% a 20.622 punti. In parità o in lieve ribasso le altre principali Borse europee: Londra - 0,03%, Francoforte -0,06% e Parigi -0,2%. Bene invece lo spread tra il Btp e il Bund tedesco che apre in ulteriore ribasso, sotto la chiusura di martedì (147), a 146,4 punti, con un rendimento del titolo decennale al 2,39%.